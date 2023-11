Visite approfondie des Grottes des Combarelles Grotte des Combarelles Les Eyzies, 21 novembre 2023, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Accompagnés d’un guide, en groupe réduit, partez à la découverte des sanctuaires paléolithiques que sont les grottes ornées des Combarelles..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . EUR.

Grotte des Combarelles Route de Sarlat

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by a guide, in small groups, discover the Paleolithic sanctuaries of the Combarelles caves.

Acompañado por un guía, en pequeños grupos, descubra los santuarios paleolíticos de las cuevas de Combarelles.

Entdecken Sie in Begleitung eines Führers in einer kleinen Gruppe die paläolithischen Heiligtümer, die die verzierten Höhlen von Combarelles sind.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère