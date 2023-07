Découverte d’une grotte ornée du Paléolithique Grotte des Combarelles Les Eyzies Catégories d’Évènement: Dordogne

Les Eyzies Découverte d’une grotte ornée du Paléolithique Grotte des Combarelles Les Eyzies, 17 septembre 2023, Les Eyzies. Découverte d’une grotte ornée du Paléolithique Dimanche 17 septembre, 09h30, 14h00 Grotte des Combarelles Gratuit. Sur inscription. Places limitées. La température de la cavité est d’environ 12°c. Prévoir des vêtements adaptés. Profond sanctuaire magdalénien, daté d’environ 13 000 ans, la grotte des Combarelles recèle de très nombreuses représentations animales et humaines gravées. Elle est inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979. Grotte des Combarelles Grotte des Combarelles, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Les Eyzies 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 06 86 00 http://www.sites-les-eyzies.fr [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2117969240920404140%20 »}] Un site emblématique de la culture magdalénienne, avec une abondance de gravures représentant la faune du Paléolithique supérieur. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

©Olivier Huard / Centre des monuments nationaux

