Découverte de la spéléologie dans la grotte des Cavottes encadrée par le GCPM Grotte des Cavottes Montrond-le-Château, 7 octobre 2023, Montrond-le-Château.

Découverte de la spéléologie dans la grotte des Cavottes encadrée par le GCPM 7 et 8 octobre Grotte des Cavottes Entrée libre mais uniquement sur inscription au 07 89 40 21 28.

La grotte des Cavottes est une grotte d’initiation sèche non tributaire de la météo.

Cela implique que s’il pleut avant ou durant le weekend, la sortie sera maintenue et tout aussi sécurisée.

Deux types de sorties sont proposées par le GCPM (club de spéléo local) :

– Les samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin et dimanche après-midi : Découverte sportive de la spéléologie dans la grotte des Cavottes. Circuit dans le réseau supérieur, descente en rappel de 7m et remontée à l’échelle souple avec assurance.

Horaires : 8h30-13h et 14h-18h30

– Le samedi matin et le samedi après midi : Découverte de la zone d’entrée de la grotte. Vous visiterez les premières galeries avec des passages à quatre pattes puis vous déboucherez dans la première grande salle appelée « salle du chaos ». La suite de la visite sera une boucle dans une diaclase (galerie haute mais peu large) avec retour par une tyrolienne d’une vingtaine de mètres de longueur évoluant à 8 mètres de hauteur. (Pour ceux qui ne souhaitent pas prendre la tyrolienne, possibilité de revenir par l’itinéraire de l’aller)

Horaires 9h-12h et 14h30-17h30

Ces six visites, limitées chacune à 10-12 personnes, seront agrémentées de commentaires scientifiques et historiques.

Prévoyez :

– des vêtements assez chauds (température de 12°) et ne craignant pas d’être salis,

– quelques en-cas à grignoter sous terre,

– une paire de bottes ou de chaussures montantes,

– une paire de gants (facultatif)

– des changes pour la sortie.

Le matériel spécifique (casque, éclairage, harnais…) vous sera prêté gracieusement par le club.

Lors de votre inscription par téléphone, n’hésitez pas à poser des questions afin d’avoir une petite idée de ce qui vous attend.

Un plan d’accès vous sera envoyé par SMS après l’inscription.

Grotte des Cavottes Grotte des Cavottes, montrond-le-chateau, 25660 Montrond-le-Château 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 07 89 40 21 28 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T08:30:00+02:00 – 2023-10-07T13:00:00+02:00

2023-10-08T14:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:30:00+02:00

rappel tyrolienne

Guy DECREUSE