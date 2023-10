Découverte de la spéléologie dans la grotte d’ELUTXE Grotte d’ELUTXE à Saint Michel 64 Saint-Michel Catégories d’Évènement: Pyrénées-atlantique

Saint-Michel Découverte de la spéléologie dans la grotte d’ELUTXE Grotte d’ELUTXE à Saint Michel 64 Saint-Michel, 8 octobre 2023, Saint-Michel. Découverte de la spéléologie dans la grotte d’ELUTXE Dimanche 8 octobre, 10h30 Grotte d’ELUTXE à Saint Michel 64 Le nombre de participants est limité à 7 personnes, avec une inscription préalable obligatoire. Le Spéléo Club des Landes organise une sortie découverte dans la magnifique grote d’ELUTXE au pied du massif d’Urculu dans les Pyrénées.

Nous vous emmenrons au travers de belles galeries, découvrir l’ensemble d’un système hydraulique souterrain, avec des galeries, une rivières, des salles, des éboulis, ainsi que des traces de présence de vie souterraines.

L’organisation fournira le matériel d’évolution sur corde, le casque et l’éclairage. Grotte d’ELUTXE à Saint Michel 64 Saint Michel Saint-Michel 64220 Pyrénées-atlantique Nouvelle aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 89 99 60 43 »}, {« type »: « email », « value »: « dejodejonghe.emmanuel@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T10:30:00+02:00 – 2023-10-08T16:00:00+02:00

