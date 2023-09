Journée de découverte à Vaux Saint Sulpice grotte de Vaux Saint Sulpice Plateau d’Hauteville, 7 octobre 2023, Plateau d'Hauteville.

Journée de découverte à Vaux Saint Sulpice 7 et 8 octobre grotte de Vaux Saint Sulpice Afin de participer aux frais d’entretien du matériel, une somme de 5 € sera demandée par personne ou 15 € à partir d’un groupe de 3 personnes. La sortie s’effectue sur inscription préalable au plus tard le mercredi 4 octobre 2023 (voir adresse ci-dessous)

Le matériel, (baudrier, casque, lumière) sera fourni. L’opération sera couverte par l’assurance de la Fédération Française de Spéléologie.

La visite de la grotte est accessible à toute personne ayant une forme physique correcte, y compris aux enfants à partir de 7 ans. Aucune connaissance des techniques de spéléologie n’est requise.

Prenez des vêtements qui ne risquent plus rien (l’argile sous terre contient des oxydes de fer, difficiles à éliminer au lavage)… et des vêtements de rechange. L’idéal est de s’équiper d’un bleu de travail (à défaut un vieux jean et un sweat) et de bottes (à défaut des baskets).

Prenez également des gants de bricolage ou de manutention fins afin de protéger les mains. Le casque avec lampe est fourni mais vous pouvez prévoir une lampe frontale pour améliorer le confort d’éclairage.

Les visites de la cavité se feront par groupes de 6 personnes, espacés d’environ 1 h 00. La durée de la visite est estimée à 1 h 30.

Les participants seront encadrés par les membres des différents clubs de spéléologie du Rhône.

grotte de Vaux Saint Sulpice Vaux Saint Sulpice – Cormaranche en Bugey Plateau d'Hauteville 01110 Cormaranche-en-Bugey Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T14:30:00+02:00

VAux SAint Sulpice Ain

CDS69