Saint-Vit Journées Nationales de la Spéléologie à la grotte de Saint Vit 20ème anniversaire ! grotte de Saint Vit, parc de la grotte, Rue de la Grette, 25410 Saint Vit Saint-Vit, 7 octobre 2023, Saint-Vit. Journées Nationales de la Spéléologie à la grotte de Saint Vit 20ème anniversaire ! 7 et 8 octobre grotte de Saint Vit, parc de la grotte, Rue de la Grette, 25410 Saint Vit Entrée libre Visite gratuite de la grotte le samedi de 13 à 18h, le dimanche de 10 à 18h

Animations :

-Visite et accrobranche,

-conférences le samedi soir :

-sur les chauves-souris à 19h,

-sur la spéléo à 21h

2x30mn « qu’est ce que la spéléo » ? et « naissance d’une grotte »

-Exposition sur le karst – Exposition photos spéléo grotte de Saint Vit, parc de la grotte, Rue de la Grette, 25410 Saint Vit 25410 Saint Vit Saint-Vit 25410 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « gsdspeleo@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T13:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

Vingtième anniversaire Accrobranche Sébastien Touchard GSD

