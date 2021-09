Saint-Vit 15,Bd de la Gare,25410 SAint-Vit Doubs, Saint-Vit Grotte de Saint Vit 15,Bd de la Gare,25410 SAint-Vit Saint-Vit Catégories d’évènement: Doubs

Saint-Vit

Grotte de Saint Vit 15,Bd de la Gare,25410 SAint-Vit, 2 octobre 2021, Saint-Vit. Grotte de Saint Vit

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à 15, Bd de la Gare, 25410 SAint-Vit

Le Groupe Spéléo du Doubs organise une visite gratuite et sans rendez-vous de la Grotte de Saint-Vit située sous le parc urbain. Habits chauds et résistants à la boue, chaussures étanches sont recommandés.Le club fournit les casques. Exposition et diaporama sur la spéléologie. Venez nombreux !

Gratuit, sans rendez-vous, casque fourni.

Visite de cette grotte facile et concrétionnée. 15,Bd de la Gare,25410 SAint-Vit 15, Bd de la Gare, 25410 SAint-Vit Saint-Vit Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T13:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T10:30:00 2021-10-03T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Saint-Vit Autres Lieu 15,Bd de la Gare,25410 SAint-Vit Adresse 15, Bd de la Gare, 25410 SAint-Vit Ville Saint-Vit lieuville 15,Bd de la Gare,25410 SAint-Vit Saint-Vit