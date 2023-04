Découvrez la grotte aux cent mammouths Grotte de Rouffignac Fleurac Catégories d’évènement: Dordogne

Fleurac

Découvrez la grotte aux cent mammouths Grotte de Rouffignac, 16 septembre 2023, Fleurac. Découvrez la grotte aux cent mammouths 16 et 17 septembre Grotte de Rouffignac 5,85 €. 4,25 € entre 6 et 12 ans. Entrée libre. La grotte Rouffignac est l’une des plus vastes grottes ornées par les artistes de la Préhistoire. Il y 17 000 ans environ, les Magdaléniens y tracèrent environ 250 figurations animales parmi lesquelles une majorité de mammouths qu’accompagnent des bisons, chevaux, bouquetins et rhinocéros laineux. Les dessins noirs du Grand Plafond constituent un ensemble exceptionnel de l’art paléolithique. Avant les Hommes, la caverne fut occupée par les ours qui, pendant des millénaires, ont hiberné dans ce lieu protecteur. Les bauges qu’ils creusaient dans l’argile du sol et les innombrables griffades qui marquent les parois témoignent de cet épisode de l’histoire du site. C’est à bord d’un train électrique que sedéroule aujourd’hui la viste guidée qui conduit le public jusqu’à 1 km de l’entrée. Grotte de Rouffignac Grotte de Rouffignac, 24580 Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilahc Fleurac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 05 41 71 http://www.grottederouffignac.fr Elle est l’une des plus grandes grottes ornées connues. Elle contient un ensemble de 260 dessins et gravures magdaléniennes (15 000 ans). C’est aussi un lieu d’hibernation des ours. Vous y verrez griffade et nids d’ours en grand nombre. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 ©Grotte de Rouffignac

