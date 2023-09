Grotte de Pâques Visite d’une grande classique des Alpes Maritimes Grotte de Pâques Saint-Cézaire-sur-Siagne, 7 octobre 2023, Saint-Cézaire-sur-Siagne.

Grotte de Pâques

Visite d’une grande classique des Alpes Maritimes 7 et 8 octobre Grotte de Pâques Inscription sur notre site www.garagalh.fr. Visite gratuite : la participation aux frais pour le matériel mis à disposition étant prise en compte par la Mairie de Saint Cézaire sur Siagne

Venez découvrir la Spéléologie et partagez pour une journée notre passion . Encadrés par des bénévoles de notre club ,le Spéléo-Club-Garagalh ,qui vous guideront et vous expliqueront de leur mieux sa formation ,vous visiterez cette grotte qui est un des plus grands réseau des Alpes Maritimes . Une bonne condition physique est recommandée , cette sortie est sportive bien que facile. Vous trouverez sur notre site www.garagalh.fr de plus amples recommandations et des articles sur cette sortie.

Si toute fois les conditions météo sont défavorables : orages ou forts épisodes pluvieux avant ou les jours de sorties nous nous réservons le droit soit d’annuler soit de déplacer le lieu des visites à la Grotte de Mons , cavité moins sensible aux intempéries

Grotte de Pâques Usine électrique Saint Cézaire sur Siagne Saint-Cézaire-sur-Siagne 06530 Alpes-Maritimes PACA http://www.garagalh.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T08:30:00+02:00 – 2023-10-07T15:30:00+02:00

2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T16:00:00+02:00

Spéléologie grotte

Photo Elève CES Carnot sortie découverte 2022