Grotte de Pair-non-Pair

Grotte de Pair-non-Pair Prignac-et-Marcamps

2022-04-01 – 2022-04-30

Prignac-et-Marcamps Gironde Prignac-et-Marcamps

Au nord de Bordeaux près de la Dordogne et de l'estuaire de la Gironde, découvrez Pair-non-Pair, l'une des plus anciennes grottes ornées au monde. Les fouilles archéologiques, réalisées par François Daleau à la fin du XIXème siècle, ont livré plusieurs dizaines de milliers d'outils et d'ossements animaux, sources d'informations sur l'évolution de l'espèce humaine, de l'industrie lithique et osseuse mais aussi du climat et de l'environnement.

La grotte présente des gravures pariétales datant du début du paléolithique supérieur, au-delà de 30 000 ans avant notre ère. Utilisant le relief naturel des parois, elles représentent des figurations de chevaux, mammouths, bovidés, bouquetins et cervidés, dont un mégacéros, animal très rarement figuré.

Accessible aux enfants à partir de 7 ans.

+33 5 57 68 33 40

Prignac-et-Marcamps

