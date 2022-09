Journée nationale de la spéléologie a la Grotte de megevette Grotte de Megevette 74490 Mégevette Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Mégevette

Journée nationale de la spéléologie a la Grotte de megevette Grotte de Megevette 74490, 1 octobre 2022, Mégevette. Journée nationale de la spéléologie a la Grotte de megevette 1 et 2 octobre Grotte de Megevette 74490

Gratuit mais sur réservation

Découverte du milieu souterrain Grotte de Megevette 74490 74490 Megevette Mégevette 74490 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Encadré par le groupe de spéléo de Gaillard venez à la découverte de la grotte de Megevette. Chaque groupe sera encadré par 3 spéléos qui pourront répondre à toutes vos questions. Pour ce moment de découverte en famille pas de matériel spécial ( il vous sera prêté par le club), seul vos bottes en caoutchouc et vos gants seront à prévoir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T13:00:00+02:00

2022-10-02T14:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Mégevette Autres Lieu Grotte de Megevette 74490 Adresse 74490 Megevette Ville Mégevette Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Grotte de Megevette 74490 Mégevette Departement Haute-Savoie

Grotte de Megevette 74490 Mégevette Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/megevette/

Journée nationale de la spéléologie a la Grotte de megevette Grotte de Megevette 74490 2022-10-01 was last modified: by Journée nationale de la spéléologie a la Grotte de megevette Grotte de Megevette 74490 Grotte de Megevette 74490 1 octobre 2022 Grotte de Megevette 74490 Mégevette Mégevette

Mégevette Haute-Savoie