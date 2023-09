Découverte de la spéléologie en Dordogne Grotte de la Reille Nailhac Catégories d’Évènement: Dordogne

Nailhac Découverte de la spéléologie en Dordogne Grotte de la Reille Nailhac, 8 octobre 2023, Nailhac. Découverte de la spéléologie en Dordogne Dimanche 8 octobre, 10h00 Grotte de la Reille Gratuit – Inscription obligatoire Grotte de la Reille RD 704 – La Reille – 24390 Nailhac Nailhac 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « odelord24@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 72 35 56 13 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T16:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T16:00:00+02:00 Dordogne Grotte de la Reille Photo Wilford O’Yl Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Nailhac Autres Lieu Grotte de la Reille Adresse RD 704 - La Reille - 24390 Nailhac Ville Nailhac Departement Dordogne Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Grotte de la Reille Nailhac latitude longitude 45.225521;1.15262

Grotte de la Reille Nailhac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nailhac/