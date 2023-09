Nocturnes aux flambeaux à La Luire Grotte de la Luire Saint-Agnan-en-Vercors, 21 octobre 2023, Saint-Agnan-en-Vercors.

Saint-Agnan-en-Vercors,Drôme

Comment mieux pénétrer dans les mystères de la Grotte de la Luire qu’en faisant la marche d’approche de nuit dans la forêt et l’entrée sous le porche spectaculaire à la lumière dansante des flambeaux?.

2023-10-21 18:45:00 fin : 2023-11-04 . .

Grotte de la Luire Le Passage

Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



How better to penetrate the mysteries of the Grotte de la Luire than by taking the approach walk at night in the forest and entering the spectacular porch by the dancing light of the torches?

¿Qué mejor manera de penetrar en los misterios de la Gruta de la Luire que dando un paseo nocturno por el bosque y entrando en el espectacular pórtico a la luz de las antorchas danzantes?

Wie könnte man besser in die Geheimnisse der Grotte de la Luire eindringen als durch einen nächtlichen Spaziergang durch den Wald und den Eintritt in die spektakuläre Vorhalle im tanzenden Licht der Fackeln?

