le Spéléo-Club d'Annecy vous reçoit a la grotte de la DIAU

7 et 8 octobre

Grotte de la Diau

inscription obligatoire, tarif : 12€

Venez visiter la Grotte de la Diau située sur la commune de Thorens-Glières (74), au programme descente en rappel, tyrolienne, riviere souterraine, …

A partir de 9 ans et sur inscription, participation demandée.

Durée de la visite : 4h

Pour l’accès , 20 minutes de marche sur un sentier de montagne

Samedi 7 Octobre 2023 de 14h00 à 18h30

Dimanche 8 Octobre 2023 de 9h00 à 13h30

