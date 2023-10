Initiation à la spéléo sur parcours facile de la grotte de Jujurieux avec le comité de l’Ain le samedi 7 et en petit groupe Grotte de Jujurieux Jujurieux Catégories d’Évènement: Ain

Jujurieux Initiation à la spéléo sur parcours facile de la grotte de Jujurieux avec le comité de l’Ain le samedi 7 et en petit groupe Grotte de Jujurieux Jujurieux, 7 octobre 2023, Jujurieux. Initiation à la spéléo sur parcours facile de la grotte de Jujurieux avec le comité de l’Ain le samedi 7 et en petit groupe Samedi 7 octobre, 10h00 Grotte de Jujurieux Sur inscription, 10€ par personne. Accompagné par un cadre du comité départemental, venez découvrir une partie accessible sans corde de cette grotte et son histoire raconté par votre guide.

Horaire : 10h à 14h. Tarif 10€ / Nombre de place très limité / informations et inscriptions préalable nécessaire au 06 43 49 08 58 par sms. Grotte de Jujurieux D12, 01640, Jujurieux Jujurieux 01640 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 43 49 08 58 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T14:00:00+02:00

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T14:00:00+02:00 initiation spéléo Jujurieux Spéléologie Yves CONTET Détails Catégories d’Évènement: Ain, Jujurieux Autres Lieu Grotte de Jujurieux Adresse D12, 01640, Jujurieux Ville Jujurieux Departement Ain Age min 8 Age max 75 Lieu Ville Grotte de Jujurieux Jujurieux latitude longitude 46.032275;5.425289

Grotte de Jujurieux Jujurieux Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jujurieux/