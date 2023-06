Sortie spéléo à la Grotte de Gournier Grotte de Gournier Saint-Laurent-en-Royans, 12 juin 2023, Saint-Laurent-en-Royans.

Saint-Laurent-en-Royans,Drôme

La grotte de Gournier est située au pied des falaises de Presles à proximité de la célèbre grotte touristique de Choranche dans le massif du Vercors.

Cette résurgence est considérée comme l’une des plus belles rivières souterraines d’Europe..

Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Gournier cave is located at the foot of the Presles cliffs, close to the famous Choranche tourist cave in the Vercors massif.

This resurgence is considered one of the most beautiful underground rivers in Europe.

La cueva de Gournier está situada al pie de los acantilados de Presles, cerca de la famosa cueva turística de Choranche, en el macizo del Vercors.

Este resurgimiento está considerado como uno de los ríos subterráneos más bellos de Europa.

Die Gournier-Höhle befindet sich am Fuße der Klippen von Presles in der Nähe der berühmten Touristenhöhle von Choranche im Vercors-Massiv.

Diese Resurgence gilt als einer der schönsten unterirdischen Flüsse Europas.

