Grotte de glace Jardin des Découvertes 10/02/2024 Station de Piau Aragnouet, samedi 10 février 2024.

Grotte de glace Jardin des Découvertes 10/02/2024 Station de Piau Aragnouet Hautes-Pyrénées

Rejoignez notre irremplaçable et unique équipe d’animateurs à la « Grotte de Glace » près du Jardin des Neiges pour découvrir cette construction de neige de 40 m2 spécialement fabriquée par Stéphane pour les vacances de février! Un lieu féerique ou le temps s’arrête et vous invite à savourer1 instant d’apesanteur et de calme!

De bons moments complices à partager en famille ou entre amis!

Rendez-vous en front de neige près du Jardin des neiges aire ludique de la Marmotte, zone d’activités récréatives. Animation payante 6€/personne gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. Activité modulable en fonction des conditions météo.

14H00 à 17H00

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 14:00:00

fin : 2024-02-10 17:00:00

Station de Piau PIAU ENGALY

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie infos@piau-engaly.com

L’événement Grotte de glace Jardin des Découvertes 10/02/2024 Aragnouet a été mis à jour le 2024-02-03 par OT de Piau-Engaly|CDT65