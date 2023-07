Exploration guidée d’une grotte préhistorique richement ornée de l’époque du Paléolithique Grotte de Font-de-Gaume Les Eyzies, 17 septembre 2023, Les Eyzies.

Exploration guidée d’une grotte préhistorique richement ornée de l’époque du Paléolithique Dimanche 17 septembre, 09h30, 14h00 Grotte de Font-de-Gaume Gratuit. Sur inscription. Le nombre de personnes admises quotidiennement est limité : nous vous conseillons de réserver en ligne le plus tôt possible. La température de la cavité est d’environ 14°c. Prévoir des vêtements adaptés.

Inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979, la Grotte de Font-de-Gaume est l’un des plus beaux sanctuaires paléolithiques du monde. Célèbre pour ses peintures polychromes, mais aussi ses gravures, elle réunit des figurations animales et de nombreux « signes » datés d’environ 14 000 ans. Elle est une des dernières grottes ornées de peintures polychromes ouvertes au public.

Grotte de Font-de-Gaume 4 avenue des Grottes, 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Les Eyzies 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 06 86 00 http://www.sites-les-eyzies.fr [{« type »: « link », « value »: « https://tickets.monuments-nationaux.fr/fr-FR/familles?site=2117969240920404140%20 »}] La grotte de Font-de-Gaume est l’un des plus beaux sanctuaires paléolithiques du monde encore ouvert au public. Elle abrite de très nombreuses représentations peintes et gravées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

