Cet évènement est passé Visite approfondie de la Grotte des Combarelles Grotte de Font-de-Gaume Visite approfondie de la Grotte des Combarelles Grotte de Font-de-Gaume, 14 novembre 2023, . Visite approfondie de la Grotte des Combarelles 14 novembre 2023 – 26 mars 2024, les mardis Grotte de Font-de-Gaume Grotte de Font-de-Gaume 4 avenue des Grottes – 24620 Les Eyzies +33 5 53 06 86 00 https://www.sites-les-eyzies.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T09:55:00+01:00 – 2023-11-14T11:55:00+01:00

2024-03-26T09:55:00+01:00 – 2024-03-26T11:55:00+01:00 Olivier Huard / Centre des monuments nationaux Détails Autres Lieu Grotte de Font-de-Gaume Adresse 4 avenue des Grottes - 24620 Les Eyzies Lieu Ville Grotte de Font-de-Gaume latitude longitude 44.93707;1.026745

Grotte de Font-de-Gaume https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//