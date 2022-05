Grotte de Diekirch route d’Ettelbruck L-9230 Diekirch Diekirch Catégories d’évènement: Canton Diekirch

Le rocher-belvédère de Diekirch se présente sous la forme d’un monticule creux : une grotte ornée de stalactites, des rochers artificiels, et un accès en semi-spirale vers le sommet, avec des marches d’escalier et une balustrade rustique en faux-bois qui constituent l’ensemble. Il se situe entre la gare et le Lycée Classique de Diekirch, à l’entrée des terrains de la brasserie. La technique de construction, faisant appel à des matériaux nouveaux de l’époque (béton, métal), relève du métier de l”‘artiste-rocailleur”, un savoir-faire qui a pratiquement disparu aujourd’hui, voir les liens ci-dessous concernant ce sujet.

