DARGIUNDERSOUND: CONCERT DE BIGGI VINKELOE Grotte de Dargilan, D139 Meyrueis, 1 septembre 2023, Meyrueis.

Meyrueis,Lozère

Concert de la saxophoniste alto et flûtiste allemande/suédoise Biggi Vinkeloe, avec Scott Walton à la contrebasse, dans la magnifique grotte de Dargilan.

Compositrice prolifique à l’immense palette musicale, Biggi Vinkeloe est une voix influente dan….

2023-09-01 fin : 2023-09-01 . EUR.

Grotte de Dargilan, D139

Meyrueis 48150 Lozère Occitanie



Concert by German/Swedish alto saxophonist and flutist Biggi Vinkeloe, with Scott Walton on double bass, in the magnificent Dargilan cave.

A prolific composer with an immense musical palette, Biggi Vinkeloe is an influential voice in…

Concierto del saxofonista alto y flautista sueco-alemán Biggi Vinkeloe, con Scott Walton al contrabajo, en la magnífica cueva de Dargilan.

Compositor prolífico con una inmensa paleta musical, Biggi Vinkeloe es una voz influyente en el mundo de la…

Konzert der deutsch/schwedischen Altsaxophonistin und Flötistin Biggi Vinkeloe mit Scott Walton am Kontrabass in der wunderschönen Höhle von Dargilan.

Biggi Vinkeloe ist eine produktive Komponistin mit einer enormen musikalischen Bandbreite und eine einflussreiche Stimme in der…

