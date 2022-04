Grotte de Cravanche Cravanche, 3 août 2022, Cravanche.

Grotte de Cravanche Cravanche

2022-08-03 – 2022-08-03

Cravanche Territoire-de-Belfort

EUR Monument naturel de caractère artistique, Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF). Plongez dans l’univers minéral de cette cavité naturelle et découvrez ses occupants d’hier et d’aujourd’hui. Prévoir chaussures et vêtements adaptés.

A partir de 8 ans (merci de respecter la consigne d’âge)

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable.

Cravanche

dernière mise à jour : 2022-04-04 par