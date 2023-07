Visite de la grotte de Cravanche Grotte de Cravanche Cravanche, 17 septembre 2023, Cravanche.

Visite de la grotte de Cravanche Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h30 Grotte de Cravanche Sur inscription. À partir de 8 ans. Prévoir chaussures et vêtements adaptés.

Parce que la grotte de Cravanche est un site monumental naturel de caractère artistique et une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), sa visite est intéressante à tous points de vue. Plongez dans l’univers minéral de cette cavité naturelle découverte par hasard en 1876 et découvrez ses occupants d’hier et d’aujourd’hui. Durée de la visite : 1h30.

La grotte de Cravanche, réhabilitée en 2008 par la Ville de Belfort, a été découverte par hasard en mars 1876 par deux ouvriers des carrières. Les fouilles archéologiques menées à la suite de cette découverte datent cette sépulture de la période préhistorique. Les objets et ossements découverts sont aujourd'hui exposés au musée d'Histoire de la Citadelle de Belfort. La grotte est aujourd'hui le site d'hibernation de cinq espèces de chauves-souris. Le Chemin du Temps permet de comprendre le site de la grotte du Mont, dite de Cravanche, dans ses aspects à la fois géologiques, archéologiques, écologiques et historiques.

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

© Élodie Cayot, Belfort Tourisme