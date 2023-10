Sortie découverte de la Spéléologie Grotte de Combles Combles-en-Barrois Catégories d’Évènement: Combles-en-Barrois

Meuse Sortie découverte de la Spéléologie Grotte de Combles Combles-en-Barrois, 7 octobre 2023, Combles-en-Barrois. Sortie découverte de la Spéléologie Samedi 7 octobre, 08h30 Grotte de Combles Participation financière, inscription préalable Equipés comme les spéléologues, vous utiliserez le matériel pour descendre et monter, vous déplacer sur les vires. Grotte de Combles Combles en Barrois 55000 Combles-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est [{« type »: « email », « value »: « ashm52100@gmail.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T08:30:00+02:00 – 2023-10-07T18:30:00+02:00

2023-10-07T08:30:00+02:00 – 2023-10-07T18:30:00+02:00 Spéléologie ASHM Détails Catégories d’Évènement: Combles-en-Barrois, Meuse Autres Lieu Grotte de Combles Adresse Combles en Barrois 55000 Ville Combles-en-Barrois Departement Meuse Age min 10 Age max 70 Lieu Ville Grotte de Combles Combles-en-Barrois latitude longitude 48.750938;5.11696

Grotte de Combles Combles-en-Barrois Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/combles-en-barrois/