SPELEOPARK DE LA GROTTE DE CLAMOUSE Grotte de Clamouse Route de Saint Guilhem le Désert Saint-Jean-de-Fos, 30 juin 2023, Saint-Jean-de-Fos.

Saint-Jean-de-Fos,Hérault

Un parcours sportif pour découvrir autrement la Clamouse en famille.

Nous vous proposons 2 parcours au choix, le « parcours émotion » plutôt ludique pour une découverte en famille et le »parcours grand frisson » plus sportif pour les explorateurs confirmés !.

Grotte de Clamouse

Route de Saint Guilhem le Désert

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie



A sporting route to discover the Clamouse in a different way with your family.

We offer you a choice of 2 courses, the « emotion course » which is more fun for the whole family to discover and the « thrill course » which is more sporty for experienced explorers!

Un recorrido deportivo para descubrir el Clamouse de una manera diferente con su familia.

Le ofrecemos la posibilidad de elegir entre 2 rutas, la « ruta de la emoción », más divertida para descubrir en familia, y la « ruta de las grandes emociones », más deportiva para los exploradores experimentados

Ein sportlicher Parcours, um die Clamouse auf andere Weise mit der Familie zu entdecken.

Wir bieten Ihnen zwei Parcours zur Auswahl: den « Parcours Emotion », der eher spielerisch für eine Entdeckung mit der Familie ist, und den « Parcours Grand Frisson », der sportlicher für erfahrene Entdecker ist!

