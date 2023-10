Découverte Initiation Spéléo Grotte de Castelbouc Sainte-Enimie Catégories d’Évènement: Lozère

Sainte-Enimie Découverte Initiation Spéléo Grotte de Castelbouc Sainte-Enimie, 7 octobre 2023, Sainte-Enimie. Découverte Initiation Spéléo 7 et 8 octobre Grotte de Castelbouc Location du matériel 15€ pour le week-end A l’ocasion des JNSC 2023, les spéléologues du Groupe Spéléologique Auvergnat sont heureux de vous accompagner sous terre pour vous permettre d’explorer cet univers fantastique.

La sortie se déroule en Lozère sur 2 jours avec nuit en gite de groupe.

Le nombre de participant est limité à 12 personnes. Grotte de Castelbouc Castelbouc Sainte-Enimie 48210 Lozère Occitanie [{« type »: « email », « value »: « groupespeleogsa@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

