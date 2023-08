Rencontre avec les inventeurs de la Grotte Chauvet Grotte Chauvet 2 – Ardèche Vallon-Pont-d’Arc Catégories d’Évènement: Ardèche

Rencontre avec les inventeurs de la Grotte Chauvet
16 et 17 septembre
Grotte Chauvet 2 – Ardèche
Vallon-Pont-d'Arc

Avec un billet du jour d'accès au site – Tarif JEP de 16€ pour les adultes, 8€ pour les jeunes (10 – 18 ans), gratuit pours les moins de 10 ans.

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les inventeurs de la Grotte Chauvet viennent à la rencontre des visiteurs de la réplique, sur le site de la Grotte Chauvet 2. Après la projection du film de leur découverte, sera proposé un moment d'échange et une séance de dédicaces.

Grotte Chauvet 2 – Ardèche
07150 Vallon Pont d'Arc
Vallon-Pont-d'Arc
07150
Ardèche
Auvergne-Rhône-Alpes

+33(0)4 75 94 39 40
http://www.grottechauvet2ardeche.com

Revenez aux origines de l'art et découvrez le 1er grand chef d'œuvre de l'humanité daté d'il y a 36.000 ans : des centaines d'animaux dessinés sur le vif, chassant, courant ou s'affrontant. Site réplique de la grotte Chauvet qui a bouleversé l'histoire de l'humanité.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

