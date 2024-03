GROTTE CHAUDE CINÉ CLUB : THA EASTSIDAZ: LE DOGG SE DÉCHAÎNE | Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris, mardi 12 mars 2024.

Le mardi 12 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Sur les conseils de l’homme qui se fait appeler FlashVideo3000, et qui est en réalité un illustre membre du groupuscule que l’on appelle “La Team Nanarland”, on te propose de venir découvrir l’un des meilleurs nanars de gangstas des années 2000 : THA EASTIDAZ – LE DOGG SE DÉCHAÎNE !

Oublie tout ce que tu croyais connaître sur le “hood”, oublie MENACE II SOCIETY et BOYZ IN THE HOOD, ne pense même pas une seule seconde à 8 MILE !

Ici, le crime paie. Ici, on est (très) mal doublés. Ici, on est dans la tête de Snoop : ça sent fort la Marie-Jeanne, et tout n’a pas forcément du sens.

[2000] [MICHAEL MARTIN] [1H30] [VF] L’histoire : « Snap, Crackle et Pop, c’est les boss de la bande des Eastsidaz à Long Beach. Pop, aka Killa, c’est le chef de meute. Il charge Crackle et Snap d’organiser un gros approvisionnement de came qui doit le propulser au sommet. Mais Crackle et Snap jouent double jeu : ils butent les fournisseurs, raflent une valise de bif, et font porter le chapeau à Killa. Coincé dans en taule, Killa fait cravacher sa bande pour piger le fin mot de l’histoire, pendant qu’il mijote un plan d’évasion. Pendant ce temps, Crackle a kidnappé la meuf de Killa, Booboo, et les keufs sont en train de ruiner le business. Killa parviendra-t-il à se barrer du heps à temps pour sauver Booboo, se venger, retrouver le magot, et semer les flics ?”

Comme d’hab, la projo sera précédée de jeux qui te permettront (peut-être) de gagner des DVD de qualité et de briller en exposant ta culture cinéphilique. Et bien entendu, notre équipe de gentils organisateurs te proposera un jeu à boire à suivre pendant le film, afin de pouvoir profiter de cette expérience dans les conditions de la 4DX.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

