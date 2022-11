Grotte chaude ciné club | Mardi Funky Le Hasard Ludique, 29 novembre 2022, Paris.

Le mardi 29 novembre 2022

de 20h00 à 22h00

. gratuit

La Grotte Chaude vous à réservé une nouvelle soirée nanar au Hasard Ludique, et cette fois-ci on passe en mode ninja !

Au cours de cette séance, tu pourras découvrir l’un des films les plus fous de l’histoire du cinéma : « NINJA CONDOR 13« , qui contrainte à ce que l’on pourrait penser, n’est pas le treizième épisode d’une saga mais bien un film qui se suffit à lui seul : des ninjas comme s’il en pleuvait, des effets spéciaux stupéfiants, de la bagarre, des meurtres et même de la franche camaraderie. Il y a tout dans « NINJA CONDOR 13 », et bien plus encore !

« Brian n’était encore qu’un enfant lorsqu’il a assisté à l’assassinat de son père, écartelé par des motos cross.

Des années plus tard, Brian, désormais adulte, est devenu Aigle Blanc, un ninja spécialiste de l’assassinat travaillant pour Lucifer, le diabolique parrain de la mafia. Un jour, Brian désobéit à Lucifer en refusant d’assassiner un flic qui l’a autrefois secouru. Très contrarié par l’incident, Lucifer va alors tout faire pour éliminer Brian. Ce dernier, accompagné par un policier sous-couverture, va alors user de tous ses talents de ninja pour mettre fin aux méfaits du terrible Lucifer… une bonne fois pour toutes.»

Comme toujours, la séance sera précédée de quiz qui te permettront peut-être de remporter des lots de qualité douteuse, et il sera possible pour celles et ceux qui le souhaitent de visionner le film tout en pratiquant un jeu à boire désopilant aux règles très simples.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) Bus -> : Leclaire (Paris) (145m) Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.lehasardludique.paris/animations/2022-10-20/grotte-chaude-cine-club-mardi-funky 0981986755 https://www.lehasardludique.paris/animations/2022-10-20/grotte-chaude-cine-club-mardi-funky

Le Hasard Ludique