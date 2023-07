Découvrez l’unique rivière souterraine de Gironde lors d’une visite guidée façon « spéléo » Grotte Célestine de Rauzan Rauzan, 16 septembre 2023, Rauzan.

Découvrez l’unique rivière souterraine de Gironde lors d’une visite guidée façon « spéléo » 16 et 17 septembre Grotte Célestine de Rauzan 5 € adulte. Sur inscription. Nombre de places limité entre 4 et 18 personnes. Durée : 1h. L’équipement (bottes cuissardes et casque avec lampe frontale) est fourni sur place.

Pour les Journées européennes du patrimoine, prenez part à une visite guidée façon « spéléo ». Parcourez l’unique rivière souterraine en Gironde où vous pourrez découvrir de nombreuses concrétions comme des stalactites, stalagmites, colonnes, draperies…

Grotte Célestine de Rauzan 8 rue lansade, 33420 Rauzan Rauzan 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 84 08 69 http://www.grotte-celestine.fr http://facebook.com/celestine.grotte.rauzan [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 84 08 69 »}] Unique rivière souterraine ouverte au public en Gironde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Mairie de Rauzan