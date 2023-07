Sur le chemin des forges Grossouvre Grossouvre, 17 septembre 2023, Grossouvre.

Sur le chemin des forges Dimanche 17 septembre, 15h00 Grossouvre Participation: 1€ adulte non adhérent

Visite commentée de Grossouvre qui a été l’un des berceaux de la métallurgie au XVe siècle.

Terre généreuse appartenant jadis aux puissants seigneurs de la Maison Grivel, Grossouvre était probablement l'un des berceaux de la métallurgie vers le XVe siècle. Point stratégique d'observation et de liaison entre les anciennes provinces : Nivernais, Berry, Bourbonnais, Grossouvre favorisera les échanges commerciaux durant des siècles.

Une prospection géophysique réalisée en octobre 2004 permet d’attribuer les éléments recueillis ainsi que les gisements enfouis à l’époque gallo-romaine. Situé sur la D920 entre Sancoins et La Guerche, à environ 50km de Bourges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Jacques Perrot