Découverte de la sophrologie GROSSOUVRE (18600), 30 mars 2023, Grossouvre. Découverte de la sophrologie Jeudi 30 mars, 10h00 GROSSOUVRE (18600) En partenariat avec la mairie de GROSSOUVRE et le club générations mouvement. Madame Annie NOURRISSON, sophrologue, viendra nous présenter cette discipline et les bienfaits que cela peut apporter dans notre vie quotidienne.

Elle conclura cette réunion par une démonstration à laquelle chacun pourra participer. GROSSOUVRE (18600) Salle des fêtes (à côté de la mairie) Grossouvre 18600 Cher Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

