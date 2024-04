« Grosse visite » aux jardins Palais de Tokyo – Le Jardin aux Habitants Paris, samedi 1 juin 2024.

« Grosse visite » aux jardins Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Palais de Tokyo – Le Jardin aux Habitants Sur réservation – jauge 25 visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

Si le Palais de Tokyo, gigantesque bloc de marbre et de béton, n’est pas connu pour ses jardins, cette visite vous conduira pourtant dans ses jardins cachés, à l’intérieur comme à l’extérieur. Vous explorerez le jardin communautaire de Mohamed Bourouissa au cœur de son exposition “Signal” ainsi que les tapisseries sonores de Chloé Bensahel réalisées à partir de plantes invasives tissées. La visite se poursuivra en extérieur dans l’œuvre la plus ancienne du Palais de Tokyo : le Jardin aux habitant·es qui rassemble des jardinier·es amateur·rices autour de l’entretien d’un jardin partagé, formant depuis plus de 20 ans une communauté singulière organisée autour d’un processus végétal, collectif et artistique imaginé par Robert Millin.

Palais de Tokyo – Le Jardin aux Habitants 13 avenue du Président Wilson 75016 Paris Paris 75016 Paris 16e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation@palaisdetokyo.com »}] Le Palais de Tokyo, plus grand centre d’art contemporain en Europe, propose une expérience multisensorielle, exceptionnelle et hors limite de la création tout en étant traversé par les enjeux du monde contemporain. Il s’affirme comme une plateforme de réflexion engagée et accessible, où le rêve et l’imaginaire deviennent prise de conscience, où la contemplation et l’évasion stimulent la créativité et la connaissance, où l’art dans sa dimension inclusive devient un processus de transformation de l’homme et de la collectivité. Le Palais de Tokyo est un médiateur esthétique et citoyen, à la fois lieu de découverte et de transmission, ET lieu de rencontres et de solidarité. Métro : Ligne 9, stations Iéna et Alma Marceau Vélib’ : 2, avenue Marceau RER : Ligne C, Station Pont de l’Alma Bus : Lignes 32, 42, 63, 72, 80, 82, 92

© Robert Milin