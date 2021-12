“Grosse chaleur” (une pièce de Laurent Ruquier) La Teste-de-Buch, 6 mars 2022, La Teste-de-Buch.

“Grosse chaleur” (une pièce de Laurent Ruquier) Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch

2022-03-06 16:00:00 – 2022-03-06 Théâtre Cravey Rue Gilbert Sore

La Teste-de-Buch Gironde La Teste-de-Buch

25 25 EUR En vacances dans le Lubéron, un haut fonctionnaire doit supporter dans son havre de tranquillité une ribambelle de gêneurs et d’empêcheurs de tourner en rond.

Femme, enfant et belle-mère au premier rang, beau-frère et belle-sœur en cadeaux bonus. S’ajoute à l’équipe une terrible canicule et une mère restée seule dans son appartement à Paris.

Le cocktail est bouillant, voire explosif… avec cette chaleur, ça va être dur de le garder frais….

+33 6 60 71 60 03

Mairie de la Teste de Buch

