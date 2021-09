Grosse Chaleur Théâtre de Saint-Dizier, 8 janvier 2022, Saint-Dizier.

Grosse Chaleur

Théâtre de Saint-Dizier, le samedi 8 janvier 2022 à 20:30

Quand les vacances tournent au cauchemar… En vacances dans le Luberon, un haut fonctionnaire doit supporter dans son havre de tranquillité une ribambelle de gêneurs et d’empêcheurs d’arroser en rond. Femme, enfant et belle-mère au premier rang, beau-frère et belle-sœur en cadeau bonus. S’ajoutent à l’équipe une terrible canicule et une mère restée seule dans son appartement à Paris. Le cocktail est bouillant, voire explosif… Avec cette chaleur, ça va être dur de le garder frais… Billetterie (à partir du 18 septembre à 9h): Guichet des Fuseaux À la médiathèque de Wassy Billetterie en ligne en cliquant sur “Acheter” Sur place avant l’entrée en salle Points de vente habituels : les e-billetteries Digitick, TicketMaster, leurs points de vente affiliés (E. Leclerc, Cora, Auchan, Cultura, Carrefour, etc.) et FNAC.

Tarif 2, placement assis numéroté

Une comédie de Laurent Ruquier

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Centre-Ville Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-08T20:30:00 2022-01-08T22:00:00