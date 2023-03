Grosse Chaleur avec Daniel Gilbert LA CROISEE DES ARTS Saint-MAXIMIN LA STE BAUME Catégories d’Évènement: Saint-MAXIMIN LA STE BAUME

Var

Grosse Chaleur avec Daniel Gilbert LA CROISEE DES ARTS, 5 mars 2023, Saint-MAXIMIN LA STE BAUME. Grosse Chaleur avec Daniel Gilbert LA CROISEE DES ARTS. Un spectacle à la date du 2023-03-05 à 16:00 (2023-03-05 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros. En vacances dans le Lubéron, un haut fonctionnaire doit supporter dans son havre de tranquillité une ribambelle de gêneurs et d’empêcheurs d’arroser en rond. Femme, enfant et belle-mère au premier rang, beau-frère et belle- soeur en cadeau bonus. S’ajoute à l’équipe une terrible canicule et une mère restée seule dans son appartement à Paris. Le cocktail est bouillant, voire explosif… avec cette chaleur ça va être dur de le garder frais… Grosse Chaleur avec Daniel Gilbert Votre billet est ici LA CROISEE DES ARTS Saint-MAXIMIN LA STE BAUME PLACE MALHERBE Var En vacances dans le Lubéron, un haut fonctionnaire doit supporter dans son havre de tranquillité une ribambelle de gêneurs et d’empêcheurs d’arroser en rond. Femme, enfant et belle-mère au premier rang, beau-frère et belle- soeur en cadeau bonus. S’ajoute à l’équipe une terrible canicule et une mère restée seule dans son appartement à Paris. Le cocktail est bouillant, voire explosif… avec cette chaleur ça va être dur de le garder frais… .30.0 EUR30.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Saint-MAXIMIN LA STE BAUME, Var Autres Lieu LA CROISEE DES ARTS Adresse PLACE MALHERBE Ville Saint-MAXIMIN LA STE BAUME Departement Var Lieu Ville LA CROISEE DES ARTS Saint-MAXIMIN LA STE BAUME

LA CROISEE DES ARTS Saint-MAXIMIN LA STE BAUME Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maximin la ste baume/

Grosse Chaleur avec Daniel Gilbert LA CROISEE DES ARTS 2023-03-05 was last modified: by Grosse Chaleur avec Daniel Gilbert LA CROISEE DES ARTS LA CROISEE DES ARTS 5 mars 2023 LA CROISEE DES ARTS Saint-MAXIMIN LA STE BAUME

Saint-MAXIMIN LA STE BAUME Var