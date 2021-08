Boissy-Saint-Léger Domaine de Grosbois Boissy-Saint-Léger, Val-de-Marne Grosbois fait son cinéma et vous présente ‘Django’ Domaine de Grosbois Boissy-Saint-Léger Catégories d’évènement: Boissy-Saint-Léger

Grosbois fait son cinéma et vous présente 'Django'

Domaine de Grosbois, le dimanche 19 septembre

Domaine de Grosbois, le dimanche 19 septembre à 17:30

En fin d’après-midi, les visiteurs pourront se divertir lors d’une séance de cinéma en plein air sur grand écran avec ‘Django’, un film de 2017 signé par le réalisateur Etienne Comar. Ce film dédié au célèbre musicien de jazz manouche a été en partie tourné à Grosbois et retrace la trajectoire de ce guitariste tzigane en pleine occupation nazie. Il permet également de nous replonger dans une période troublée de l’histoire du Domaine qui fut pendant la Seconde Guerre Mondiale, le quartier général de la Luftwaffe. Le guitariste et compositeur de Jazz Django Reinhardt y est interprété brillamment par Reda Kateb au côté de l’envoutante Cécile de France. Les rythmes endiablés de la musique de Django ponctuent le film et sonnent comme un acte de résistance en pleine occupation nazie.

inclus avec accès au parc et musée du trot = 5 euros (gratuité pour les moins de 12 ans et les visiteurs en costume des années 1945-1950)

Domaine de Grosbois Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger

2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T19:30:00

