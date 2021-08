Grosbois fait son cinéma avec ‘Le Retour du héros’ Domaine de Grosbois, 18 septembre 2021, Boissy-Saint-Léger.

Domaine de Grosbois, le samedi 18 septembre à 17:30

En fin d’après-midi, les visiteurs pourront se divertir lors d’une séance de cinéma en plein air avec ‘Le Retour du Héros’ une comédie famililale en costume d’époque, du réalisateur Laurent Tirard. Vous y retrouverez Jean Dujardin dans le rôle du capitaine Neuville, un bellâtre à la fois flamboyant dans son uniforme de hussard napoléonien et irrésistible de lâcheté et de roublardise. Il fera face à Mélanie Laurent dans un duo piquant et parfois émouvant. Plusieurs scènes ont été tournées au château de Grosbois à la lueur des chandelles, en 2017 et permettent de redonner vie à ce décors animé par des personnages haut en couleurs. On replonge ainsi à l’époque de l’Empire, une période faste pour le château.

Avec l’accès parc et musée du trot = 5 euros (gratuité pour les moins de 12 ans et les visiteurs en costume des années 1945-1950)

Une séance de cinéma en plein air pour faire revivre l’histoire!

Domaine de Grosbois Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger Boissy-Saint-Léger Val-de-Marne



2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T19:30:00