Gros Mensonges Théâtre des Salinières, 10 septembre 2021, Bordeaux.

Gros Mensonges

du vendredi 10 septembre au samedi 2 octobre à Théâtre des Salinières

**Comédie de** Luc CHAUMAR **Mise en scène de** Frédéric BOUCHET **Avec :** Frédéric BOUCHET, Romain LOSI, Nora FRED et Maïlys FERNANDEZ Durée : 1h30 Quand on fait de « gros mensonges », un jour, on risque d’avoir de « gros problèmes ». Et mentir à son ex, l’inviter dans sa superbe maison de campagne pour lui présenter sa divine femme et sa fille surdouée alors qu’on est célibataire, sans enfant, et fauché comme les blés, c’est un sacré gros mensonge ! Celui que fait Etienne à Claire qu’il croise par hasard après 15 ans de séparation. Gabriel, patron et ami de toujours, lui propose une superbe idée : lui prêter sa maison, et lui trouver une famille idéale dans l’heure. Commence alors un week-end qui, de gros mensonges en gros mensonges, va se transformer en véritable calvaire !

Tarif général : 24€

Mieux vaut des mensonges qui font rire, que des vérités qui font pleurer

Théâtre des Salinières 4 rue buhan 33000 bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



