« Gros mensonges » par le « Théâtre Les Quatre Roues » Gannat Gannat Catégories d’évènement: Allier

Gannat

« Gros mensonges » par le « Théâtre Les Quatre Roues » Gannat, 17 décembre 2022, Gannat. « Gros mensonges » par le « Théâtre Les Quatre Roues »

Gannat Allier

2022-12-17 – 2022-12-17 Gannat

Allier Comédie de Luc Chaumar.

Inviter son « ex » un week-end dans sa maison de campagne, pour lui présenter sa femme et sa fille quand on est célibataire, sans enfant et qu’on habite un deux-pièces…ce week-end va devenir une traversée du désert pour Etienne… theatreles3roues@gmail.com https://www.theatredes3roues.fr/ Gannat

dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Gannat Autres Lieu Gannat Adresse Gannat Allier Ville Gannat lieuville Gannat Departement Allier

Gannat Gannat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gannat/

« Gros mensonges » par le « Théâtre Les Quatre Roues » Gannat 2022-12-17 was last modified: by « Gros mensonges » par le « Théâtre Les Quatre Roues » Gannat Gannat 17 décembre 2022 Allier Gannat Gannat, Allier

Gannat Allier