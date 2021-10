GROS Grand Théâtre des Cordeliers, 26 janvier 2022, Albi.

le mercredi 26 janvier 2022 à Grand Théâtre des Cordeliers

Avec délicatesse et humour, l’auteur Sylvain Levey nous parle de son rapport à la nourriture et au corps. De l’art de conjuguer pudeur et générosité. L’adolescence est le temps de toutes les transformations. Sylvain Levey les a souvent décrites dans son travail d’auteur, lui qui, depuis une quinzaine d’années, signe une œuvre énergique et sensible, drôle et engagée, largement traduite et récompensée. Mais avant d’écrire, l’auteur a été comédien, et avant d’être comédien, il a été gros. Dans Gros, justement, Sylvain Levey monte sur scène pour raconter comment, vers l’âge de dix ans, un enfant crevette se métamorphose « en hippopotame, en montgolfière ou en petit gros ». Sous le regard complice du metteur en scène Matthieu Roy, il nous fait, dans tous les sens du terme, entrer dans sa cuisine : un espace propice aux confidences, aux plaisirs, mais aussi aux inquiétudes. Derrière cet autoportrait affleurent des questions qui concernent chacun, à la fois dans son intimité et dans ses rapports aux autres : ce que notre corps révèle ou trahit de notre société. Ces questions, Sylvain Levey les aborde sans fausse pudeur, armé du courage que lui donne l’énergie d’une écriture qui toujours privilégie la vivacité, l’engagement et l’émotion. « On peut pleurer à tous les âges et à tous les poids. » Et rire, aussi. **Autour du spectacle** Atelier philo à 17h30 (11-15 ans, sur inscription, thème : Être normal ?). Coin lecture dès 18h30, Café-librairie. Projection au Cinéma SNA : Jeune Juliette. **Distribution** De et avec Sylvain Levey / Mise en scène et dispositif scénique Matthieu Roy / Assistante à la mise en scène Sophie Lewisch / Collaboration artistique Johanna Silberstein / Costume Noémie Edel / Lumière Manuel Desfeux / Espaces sonores Grégoire Leymarie / Construction du décor et régie Daniel Peraud, Thomas Elsendoorn ou Manon Amor ou Didier Duvillard

Carte SNA Normal 18 € | Réduit 14 € À l’unité Tarif C Normal 20 € | Réduit 15 € | Moins de 12 ans 10 €

Théâtre jeune public

Grand Théâtre des Cordeliers Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn



2022-01-26T14:30:00 2022-01-26T15:30:00;2022-01-26T19:30:00 2022-01-26T20:30:00