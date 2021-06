Valence Valence 26000, Valence Gros Concert LGMX pour la reprise ! Valence Valence Catégories d’évènement: 26000

Valence

Gros Concert LGMX pour la reprise ! Valence, 11 juin 2021-11 juin 2021, Valence. Gros Concert LGMX pour la reprise ! 2021-06-11 19:30:00 19:30:00 – 2021-06-11 Les Zythonautes 35 allée Ducretet

Valence 26000 Au programme, parce qu’on les aime et qu’ils sont bouillants, les LGMX feront cette ouverture de la saison estivale avec leur Fanfare psychoactive électrostimulante de folie ! contact@leszythonautes.fr +33 7 67 68 37 61 Au programme, parce qu’on les aime et qu’ils sont bouillants, les LGMX feront cette ouverture de la saison estivale avec leur Fanfare psychoactive électrostimulante de folie !

Lieu Valence Adresse Les Zythonautes 35 allée Ducretet Ville Valence