Du 07 janvier au 26 mars 2023 Samedi /Dimanche et tous les jours pendant les vacances A 10h30 A partir de 2 ans Qu’est-ce qui arrive à Léon ? Il fait du boudin sans raison.Dans ce spectacle de marionnettes, la Cie Patachon réunit les aventures de Léon, le célèbre personnage d’Emile Jadoul. Le petit pingouin n’est pas content de l’arrivée d’un autre bébé. Il explique à ses parents qu’il n’y a plus de place, ni à la maison, ni dans les bras de maman, ni sur les épaules de papa. Un jour pourtant, Léon, rassuré, fera lui-même une place à son petit frère. Durée 35 mn Cie Patachon Mise en scène Pascale Bastard Texte Emile Jadoul (Gros boudeur, Les aventures de Léon) Avec Pascale Bastard et Emeline Coquet Fabrication marionnettes : Mili Presman et Pascale Bastard Décor : Pascale Deneu La presse en parle « …Pascale Bastard, comme à son habitude, crée sur scène un décor ravissant pour chaque histoire développée. C’est simple, lumineux et très bien accompagné en musique […] L’aspect esthétique de cette création restera en mémoire de tous, d’autant plus que le spectacle se termine sur les rêves animés de Léon et Marcel, sous forme d’un joli théâtre d’ombres dans la lune. Un seul conseil : précipitez-vous !… » La Muse « …Un spectacle fidèle à l’esprit et au graphisme original, où le plus petit événement a la saveur d’une grande aventure… »Télérama

L’AKTEON THEATRE PARIS 11, RUE DU GÉNÉRAL BLAISE Paris

