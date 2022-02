Groovin’ Democracy Le Modjo, 19 février 2022, Aix-en-Provence.

Groovin’ Democracy

du samedi 19 février au vendredi 18 mars à Le Modjo

Groovin’ Democracy, la démocratie du groove… Le pouvoir de choisir des musiques que l’on aime mais aussi le devoir de jouer les musiques que vous aimez! C’est la base de Groovin’. Leur ADN: Joe Cocker, Jamiroquai, Stevie Wonder, Sting, Queen, The Beatles, M, Téléphone, Toto… et tant d’autres… Un groupe éclectique, un son puissant et assurément un bon moment en compagnie de Jeep à la guitare, Loule à la batterie et au chant, Didier au micro et Pascal à la basse ! Avec une bonne centaine de morceaux incontournables de Rock, pop, funk, soul et variété française, nous vous offrons du punch et de la bonne humeur pour vous faire groover !!! Le Modjo, c’est Apéro & planches copieuses ou un bon petit dîner bien au chaud autour d’une carte succulente, concoctée par Anto notre super chef ! Réservation très conseillée au 04.42.60.00.60 & 07.69.13.06.23.

♫♫♫

Le Modjo 33 rue des infirmeries 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T19:30:00 2022-02-19T23:59:00;2022-03-18T19:30:00 2022-03-18T23:59:00