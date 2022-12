GROOV’GANG Le Baiser Salé, 14 janvier 2023, Paris.

Le samedi 14 janvier 2023

de 21h30 à 23h30

Le samedi 14 janvier 2023

de 19h30 à 21h30

. payant Tarif sur place : 28 EUR Tarif web : 25 EUR

Le répertoire du groupe GROOV’GANG est constitué des morceaux des groupes les plus iconiques de la scène Acid Jazz/ Nu Soul et proposent également des compositions originales groovy et acidifiées !

Nadia Foucaud voix, Jean-Christophe Arouete claviers, Gilbert Clavier guitare, Manuel Simonnet trompette, Laurent Hunziker sax, Valentin Guerard trombone, Pascal Ropert basse, Sydney Lazam batterie

GROOV’GANG est un groupe prometteur de la scène Acid Jazz française.

La chanteuse, Nadia Foucaud, s’entoure de musiciens talentueux issus de divers horizons musicaux allant de la pop culture au Jazz. Tous amoureux des rythmiques puissantes, et des harmonies généreuses, ils ont choisi d’exprimer leurs talents au travers du répertoire Acid-Jazz : « c’est l’énergie du funk, la chaleur de la soul et la richesse du Jazz ». Leur répertoire est constitué des morceaux des groupes les plus iconiques de la scène Acid Jazz/ Nu Soul tels que Incognito, Brand New Heavies, James Taylor Quartet, Jamiroquoi… et proposent également des compositions originales groovy et acidifiées du groupe.

L’occasion de faire découvrir cette musique rayonnante et funk !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20230114

GROOV’GANG