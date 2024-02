GROOV’GANG Le Baiser Salé Paris, vendredi 15 mars 2024.

Le vendredi 15 mars 2024

de 19h30 à 21h00

Le vendredi 15 mars 2024

de 21h30 à 23h00

.Public adultes. payant Tarif réduit (web) : 10 EUR

Tarif sur place : 28 EUR

Tarif web : 25 EUR

« c’est l’énergie du funk, la chaleur de la soul et la richesse du Jazz »

Depuis la création du groupe en 2020 par la chanteuse/flûtiste Nadia Foucaud, GROOV’GANG a su faire vibrer les plus belles salles de jazz de la capitale. Accompagnée de musiciens talentueux, tous amoureux des rythmiques puissantes, et des belles harmonies, ils ont choisi d’exprimer leurs talents au travers du répertoire Acid-Jazz-funk, fusion audacieuse et entraînante qui ne manque pas de faire vibrer les amateurs de musique : « c’est l’énergie du funk, la chaleur de la soul et la richesse du Jazz ».

Des reprises des Groupes d’Acid jazz funk légendaires : Incognito, Brand New Heavies, James Taylor quartet, Jamiroquai, Brookling Funk essentiel… et bien d’autres.

L’occasion de faire découvrir cette musique rayonnante et funk !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/groovgang-19h30-21h30

GROOV’GANG