GROOVER SHOWCASE #8 Le Hasard Ludique, 24 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 24 novembre 2021

de 20h à 23h

gratuit

Gabriella Lima + Silk Skin Lovers + Andéol

1 an et demi après notre dernier Groover Showcase, Groover investit pour la première fois la scène du Hasard Ludique pour un Showcase n°8 qui s’annonce éclectique et intense, entre délicate pop brésilienne, rock indépendant chic & pop moderne groovy. Au programme, la mise en avant des artistes émergents les plus talentueux sélectionnés parmi +1800 candidatures reçues sur www.groover.co : on mélange le Portugais, l’Anglais et le Français avec la douce pop brésilienne de Gabriella Lima, l’énergie contrôlée et captivante des Silk Skin Lovers et la pop urbaine enjouée d’Andéol.

Concerts -> Pop / Variété

Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

Groover