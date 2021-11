Venelles L'Abbaye Bar à Bière Bouches-du-Rhône, Venelles GROOVE STATION F L’Abbaye Bar à Bière Venelles Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L'Abbaye Bar à Bière, le samedi 6 novembre à 20:00

Rendez-vous samedi à Venelles, proche d’Aix en Provence pour une chouette soirée rock et funky. Au programme, des reprises originales de Lenny Kravitz, Grace Jones, Beth Hart, Peter Gabriel, Keziah Jones, Axel Bauer, Chic, Stevie Wonder… [https://www.facebook.com/GrooveStationF/](https://www.facebook.com/GrooveStationF/)

Entrée libre

L'Abbaye Bar à Bière 60 avenue de la grande begude, 13770 Venelles

2021-11-06T20:00:00 2021-11-06T23:00:00

