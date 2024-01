GROOVE SOLAIRE W/ SOUTHWAX Le Chapiteau Marseille, samedi 3 février 2024.

GROOVE SOLAIRE W/ SOUTHWAX ♫♫♫ Samedi 3 février, 22h00 Le Chapiteau A partir de 5,59€

► From Disco to Techno

► 22h 04h

► Pur sound system

► BAR BIO, LOCAL et à petits prix

Ils vont vous sortir leurs meilleures pépites musicales, du Groove à la Techno en passant par la musique de l’espace intersidéral, pour que vous vous sentiez comme des astronautes en mission de danse intergalactique !

On vous promet une ambiance de feu et une sélection musicale qui vous en mettra plein les yeux

Southwax est un collectif de DJs , producteurs, graphistes , musiciens créé en 2018.

Le groupe Franco-Britannique réuni des collectionneurs de vinyles, wizards des platines, producteurs de leur propre morceau, qui mixent les genres de disco à techno.

Southwax c’est aussi un label indépendant avec déjà 3 vinyles à son compteur.

‍ THE WHITE KNIGHT (VINYL MIX) + (LIVE)

https://www.mixcloud.com/…/southwax-session-may-2023…/

Wizard des platines, collectionneur de vinyles, fan de Justice, producteur de morceaux électroniques sur son label Southwax, le White Knight mixe des sons pop, wave, punk, disco, techno et acid.

‍ ¡K-ALTO!

https://www.mixcloud.com/…/southwax-sessions-k-alto…/

Dj Londonien aux platines depuis 30 ans . Il joue un mélange unique de disco à techno avec ses édits faits maison de ses morceaux préférés en y ajoutant ses boîtes à rythmes, synthétiseurs et samplers.

‍ FAAB (VINYL MIX)

DJ depuis 1995, FaaB a débuté sa carrière sous le signe de l’acid/techno dans les raves de la région lilloise.

Il multiplie les projets sonores, avec Gambit au sein de KINOSOUND (ciné-concert), il forme THE UGLY VIP (funky breaks) avec Fish. Depuis 2010, il revient à ses premières amours au sein des collectifs Expedit et Amikal Sonic, toujours en recherche d’eclectisme avec pour ligne directrice l’acid, qu’il soit électro, rock ou jazz.

——— INFOS PRATIQUES ——-

PRÉ-VENTE ABONNÉ SHOTGUN 5e + frais de loc

PRÉ-VENTE 7e + frais de loc

SUR PLACE 10e

On prend soin les un·es des autres

➡ La musique s’arrête à 03h30 et on évite le bruit en quittant les lieux pour ne pas déranger les voisin·es on vous attend donc on fire dès la première heure !

➡ Tout comportement oppressif (agression, harcèlement, paroles et gestes déplacés…), qu’il soit à caractère sexiste, raciste, homophobe, transphobe, grossophobe, validiste (…) est banni du Chapiteau. Le Chapiteau se réserve le droit de refuser toute personne ayant des comportements oppressifs et/ou discriminatoires.

➡ L’équipe se tient à votre disposition si vous subissez quelconque type d’agression / harcèlement ou vous sentez mal à l’aise vis-à-vis du comportement d’un·e personne présente sur nos lieux. Si cela arrive, n’hésitez pas à vous adresser à notre chargée de prévention à l’accueil ou à contacter notre safe hotline +33 7 51 17 93 32.

☮ PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique !!

► Politique de réduction de plastique + récup + compostage

► Le 1er BAR -_____________________________________________________________

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille Marseille 13003 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur