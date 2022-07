Groove, Ride and Roller Party Montignac-Lascaux, 23 juillet 2022, Montignac-Lascaux.

Groove, Ride and Roller Party

Salle des fêtes Montignac-Lascaux Dordogne

2022-07-23 17:00:00 – 2022-07-23 02:00:00

Montignac-Lascaux

Dordogne

Soirée Groove avec ou sans patin, avec ou sans gouffa, avec ou sans instrus!

Montignac – Lascaux renoue avec le » roller-disco » de l’association Rol’air sport Vézère en s’associant avec All Groove to the people, le Nektar Krew, Quai 21 et quelques autres soutiens et amis de Montignac.

– location sur place de patins bien sûr

– Dj sets all Style ( Avec Dj Dunbaar, « Ortz , BEALAW )

– Petite Jam Session

– Démonstration de longboard Dancing

– Snack, Buvette,…

– Vjing et autres créations

– ….

– Entrée et prix libre

©Ortz

Montignac-Lascaux

